Предполагаемым стрелком из Ханау является 43-летний гражданин Германии

Европа 20 февраля 2020 14:49 (UTC+04:00)
Предполагаемым стрелком из Ханау является 43-летний гражданин Германии

Глава МВД федеральной земли Гессен Петер Бойт сообщил в четверг, что стрельбу в городе Ханау открыл, как предполагается, 43-летний гражданин Германии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом телеканал n-tv.

Как отметил Бойт, предполагаемый стрелок Тобиас Р., который был найден мертвым, владел оружием на законных основаниях.

По словам главы МВД Гессена, генпрокуратура ФРГ расследует стрельбу в городе Ханау как возможный террористический акт. Глава земельного МВД отметил также, что ранее предполагаемый стрелок не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено еще одно тело. По словам главы МВД Гессена, оно принадлежит матери стрелявшего.

Ранее таблоид Bild сообщил, что предполагаемый стрелок Тобиас Р. мог придерживаться праворадикальных идей, он оставил видео и письменное признание в преступлении. По данным агентства Anadolu, пять его жертв - этнические турки.

Ханау находится в 20 километрах от финансовой столицы ЕС Франкфурта-на-Майне, где расположен один из крупнейших аэропортов континентальной Европы.

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