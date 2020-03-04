В Италии рассмотрят возможность закрыть все школы из-за коронавируса

Совет министров Италии на проходящем в среду заседании рассматривает возможность закрыть все школы в стране на 15 дней из-за распространения нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета la Repubblica.

По информации издания, в случае одобрения эта мера может вступить в силу уже с четверга или с понедельника, 9 марта.

Ранее комитет ученых при правительстве Италии предложил принять ряд новых ограничительных мер для предотвращения роста числа заражений: в число вошли запрет на проведение митингов, конгрессов, конференций и организация спортивных состязаний без зрителей. Жителям могут предписать воздерживаться от рукопожатий, объятий и поцелуев, а также попросить сохранять дистанцию в пределах метра друг от друга в общественных местах.

Ранее распоряжения о продлении периода закрытия школ приняли наиболее затронутые вспышкой коронавируса области севера Италии: Ломбардия, Лигурия, Венето и Эмилия-Романья. Также школы продолжают не работать в ряде провинций и коммун Тосканы, Лацио, Трентино-Альто-Адидже и других регионов. Для школьников в ряде случае организовывается дистанционное обучение по видеотрансляции.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекции стали 79 человек, заявил на брифинге во вторник глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.