В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло на 13,7%

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1296, сообщает во вторник институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Утром во вторник институт сообщал о 1139 случаях, это число оставалось неизменным с 15.00 понедельника. Новые данные института показывают статистику по состоянию на 21.30 вторника.

Чуть более трети заболевших живут в крупнейшей земле Северный Рейн-Вестфалия (484, показатель не изменился). Более 100 случаев зарегистрированы в Баварии (314, плюс 58 случаев) и Баден-Вюртемберге (237, рост на 33), более 20 - в Берлине (48, нулевая динамика), Нижней Саксонии (49, рост на 11), Гессене (35 против 26 в понедельник), Рейнланд-Пфальце (рост на 8 до 25), Гамбурге (29, рост на 12) и Саксонии (22, увеличение на 10).

В остальных регионах число подтвержденных случаев составляет от 4 до 13. Со вторника инфицированные есть во всех регионах Германии - власти земли Саксония-Анхальт сообщили о первых четырех случаях.

По состоянию на вторник новых жертв нет: общее число скончавшихся от коронавируса в Германии - два человека. О первых летальных исходах в ФРГ стало известно накануне - скончались пациенты в Эссене и округе Хайнсберг в Северном Рейне-Вестфалии. Хайнсберг является одним из центров эпидемии в Германии - здесь выявлено около 300 случаев заражения. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.