Эксперты ВОЗ оценили расходы на здравоохранение в мире

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, как много денег власти 195 государств мира тратят на здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией, откуда берутся эти деньги и куда их направляют. Результаты исследования опубликовал научный журнал Lancet, кратко об этом пишет пресс-служба МФТИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, что в 2019 году мировые инвестиции в противоэпидемиологические меры составили $374 млн. В 2020 году развилась пандемия, показав, что такие вложения недостаточны. Это заставляет задуматься о реорганизации системы финансирования здравоохранения всех стран", – прокомментировал результаты исследования один из его авторов, специалист по медицинской статистике из МФТИ Станислав Отставнов.

Отставнов и его коллеги выяснили, как много денег страны мира расходуют на то, чтобы поддерживать и развивать свои системы здравоохранения. Для этого ученые запросили подобную статистику у правительств и общественных организаций в 195 государствах-членах ООН за 1995-2007 гг. и детально проанализировали ее.

Результаты исследования показали, что в целом страны мира тратят на здравоохранение все больше. Однако этот рост оказался очень неравномерным и далеко не всегда эффективным, как это показывают текущие эпидемиологические проблемы.

В частности, в среднем по миру на каждого человека тратится около $1 тыс. в год, однако если рассматривать расходы по странам, то в некоторых случаях они различаются в сотни раз. В частности, в США, Швейцарии и Норвегии этот показатель составляет примерно $8–9 тыс., тогда как в Эритрее, на Мадагаскаре, в ЦАР и Демократической республике Конго он не превышает $25. Меньше всего на здравоохранение тратит Сомали: $6 на человека.

Если сравнивать эти расходы с ВВП разных стран, то больше всего доля расходов на здравоохранение в США (16,40%), Кирибати (14,10%), Сьерра-Леоне (13,50%), Швейцарии (12,10%) и Малави (11,90%); наименьшая, менее 2,5% ВВП, – в Брунее, Лаосе и на Северных Марианских островах (по 2,40%), а также в Венесуэле (2,20%).

В России, как отмечают ученые, на здоровье каждого человека тратится примерно $570. Это несколько выше, чем в Китае и некоторых других странах второго эшелона, но гораздо ниже, чем в большинстве стран Европы. За последние три десятка лет этот показатель значительно вырос: в 1990-х годах он составлял около $300. Расходы на здравоохранение в нашей стране составляют около 5% от ВВП, что тоже ниже европейских показателей.

"Проблема эффективного финансирования здравоохранения является комплексной. Увеличение затрат не обязательно приводит к улучшению ситуации, не всегда ресурсы распределяются эффективно, не везде система управления выстроена должным образом. Но недофинансирование, попытки экономить – это всегда плохо. Эти расходы, в первую очередь, являются инвестициями: и в конкретных людей, и в трудовой потенциал, и в обороноспособность государства", – заключил Отставнов.