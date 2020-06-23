Британцы потребовали сокращения зарплаты Бориса Джонсона
Большинство жителей Британии (75%) выступили за то, чтобы премьер-министр страны Борис Джонсон уменьшил свою зарплату на фоне пандемии коронавируса, пишет Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Британцы захотели, чтобы Джонсон сократил зарплату на 10% не только себе, но и старшим министрам. За то, чтобы премьер-министр не сокращал зарплату проголосовали только 13% и 11% респондентов воздержались от ответа.
«Три четверти британцев хотят, чтобы Борис Джонсон последовал примеру мэра Лондона Садика Хана и сократил зарплату на около 15тыс. фунтов стерлингов в год (около 129,5 тыс. рублей)», — пишет издание.
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