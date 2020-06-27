Меркель призвала к продолжению конструктивного диалога с Россией

Берлин должен продолжать конструктивный диалог с Москвой, в том числе из-за того влияния, которым Россия обладает в Сирии и Ливии. Такое мнение германский канцлер Ангела Меркель высказала в опубликованном в пятницу интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть хорошие причины, чтобы продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких государствах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству", - сказала Меркель.

При этом канцлер выступила с утверждением, будто "гибридная война и методы дестабилизации являются моделью поведения России". Москва последовательно отвергала звучащие на Западе заявления о том, что она якобы причастна к дестабилизирующей деятельности.