В ЕС рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса во второй половине декабря

Вакцины от нового коронавируса, разработанные компаниями BioNTech и Pfizer, а также Moderna, могут быть зарегистрированы в Евросоюзе во второй половине декабря. Об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейское медицинское агентство говорит нам, что вакцины BioNTech и Moderna могут быть авторизованы в Евросоюзе во второй половине декабря", - сказала она.

Страны ЕС должны отменять карантинные меры осторожно, поэтапно и скоординированно, чтобы избежать третьей волны, заявила фон дер Ляйен.