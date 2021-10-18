Во Франции раскрыли транснациональную преступную сеть

Правоохранительные службы Франции раскрыли транснациональную преступную сеть, занимавшуюся сбытом угнанных автомобилей и незаконным оборотом табачных изделий. Об этом в воскресенье сообщила Национальная жандармерия в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Жандармы пресекли деятельность транснациональной преступной структуры, которая занималась незаконным оборотом табачных изделий и угнанных автомобилей", - указали в жандармерии. Как утверждают в этой службе, в сети участвовали армянские и грузинские группировки, "связанные с русскоязычной мафией".

По итогам проведенных обысков правоохранители задержали 37 человек. В операции участвовали сотрудники жандармерии Амьена и Центра борьбы с преступлениями на транспорте.