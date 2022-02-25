ЕС принял второй пакет санкций против России

Совет по иностранным делам ЕС принял в пятницу второй пакет антироссийских санкций, включающий ограничительные меры в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет ЕС по иностранным делам только что одобрил второй пакет санкций, включая финансовые санкции против президента России Путина и министра иностранных дел Лаврова, - проинформировал он. - Готовится третий пакет".