Глава ВОЗ призвал мировое сообщество продолжать широкую вакцинацию от ковида

Заболеваемость ковидом растет во многих странах, поэтому нужно продолжать прививочную кампанию, чтобы вакцинировать как можно больше людей. С такой рекомендацией выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на девятом Глобальном бакинском форуме "Угрозы глобальному миропорядку". Текст его выступления распространила в пятницу в Женеве пресс-служба ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Передача [COVID-19] растет во многих странах, а тестирование и секвенирование [генома коронавируса] снижается. Невакцинированными остаются миллиард людей", - сказал Гебрейесус. Он напомнил, что, хотя число сообщений о заражении ковидом и случаях смерти сейчас в мире в целом снизилось более чем на 90% по сравнению с пиковыми значениями, зарегистрированными ранее в этом году, "пандемия COVID-19 все еще далека от завершения". По словам гендиректора организации, мировому сообществу "необходимо продолжать сосредоточивать усилия" на ее прекращении.

"Это означает, что нужно продолжать вакцинацию как можно большего числа людей", - подчеркнул глава ВОЗ, добавив, что в фокусе внимания должны быть люди из групп повышенного риска: работники здравоохранения, лица старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие проблемы со здоровьем, которые могут угрожать тяжелым протеканием ковида и смертью.

По состоянию на 16 июня в ВОЗ поступили сообщения о 535 248 141 случае заражения коронавирусом с начала пандемии и о 6 313 229 летальных исходах. За минувшую неделю, с 6 по 12 июня, заболеваемость заметно выросла по сравнению с предыдущими семью днями в Восточном Средиземноморье (плюс 58%) и Юго-Восточной Азии (плюс 33%). Существенный рост смертности зафиксирован в Америке (плюс 21%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 17%).