Более 20 миллионов британцев столкнутся с ограничением на использование воды

Ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что две крупные коммунальные компании уже ввели временные меры. Они призвали граждан не использовать шланги для полива растений, мойки автомобилей и фасада дома, а также наполнения бассейнов. Например, такая мера распространится на 1,1 млн. человек в графстве Гэмпшир и на острове Уайт начиная с вечера пятницы.

Спустя неделю подобные рекомендации будут действовать в графствах Кент и Суссекс, где проживает еще 2,2 млн. человек.