Рост экономики Италии в 2023 году составит 0,4%

Рост ВВП Италии составит 3,9% в текущем году и 0,4% - в 2023 году. Таковы прогнозы Итальянского института статистики (ISTAT). Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом распространенные во вторник.

Рост показателей потребления прогнозируется на уровне 3,7% в 2022 году, при этом в следующем году ожидается замедление (+0,4%), обусловленное высоким уровнем цен. Инвестиции станут движущей силой итальянской экономики в 2022 году (+10,0%), и в меньшей степени - в 2023 году (+2,0%). По оценкам ISTAT, уровень безработицы в 2022 году составит 8,1%, а в 2023 году он возрастет до 8,2%.

Согласно октябрьским оценкам Банка Италии (центробанка), рост ВВП страны составит 3,3% в текущем году, 0,3% в 2023 году и 1,4% в 2024 году.