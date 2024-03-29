БАКУ/Trend/ - Франция утратила позиции в еще одной африканской стране. Так, новоизбранный президент Сенегала Бассиру Диомайe Файе обещал разорвать последние связи с бывшей колониальной державой, передает в пятницу Trend со ссылкой на французские СМИ.

Кроме того, он намерен отказаться от франка КФА, денежной единицы бывших французских владений в Западной и Экваториальной Африке.

Французская дипломатия в 2023 году потеряла значительное влияние в Африке.

Бывшие союзники Парижа, сталкиваясь с военными переворотами и политическими потрясениями, переориентировали свою внешнюю политику в другие направления, что сказалось на дипломатических позициях Франции.

Дипломатия Франции существенно ослабла, и новый закон, ужесточающий правила иммиграции во Францию для иностранцев, лишь усугубил ситуацию.

Ожидается, что в дальнейшем французские интересы в Африке столкнутся с серьезными вызовами, особенно после смены власти в Нигере и Буркина-Фасо, которые ранее являлись ключевыми точками французского военного влияния в регионе.

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