Тысячи верующих приняли участие в молитве о дожде у Стены плача в Иерусалиме

28 декабря 2017 23:44 (UTC+04:00)

Несколько тысяч человек приняли участие в четверг вечером в молитве о дожде у Стены плача в Старом городе Иерусалима, откликнувшись на призыв министра сельского хозяйства Израиля Ури Ариэля. Об этом сообщает в четверг газета The Times of Israel, передает ТАСС.

На молебне, который призван помочь положить конец продолжающейся в стране пятый год засухе, присутствовали главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф, указывает издание.

По прогнозам синоптиков, Израиль ожидает пятая подряд засушливая зима. По их данным, за первые два месяца сезона дождей в октябре-ноябре осадков выпало в два раза меньше нормы. В ноябре на территории еврейского государства было зафиксировано от 20 до 40 мм осадков, что составляет от 30% до 50% от нормы для одиннадцатого месяца года. Аналогичная картина наблюдалась и в октябре, указывает Девятый канал израильского телевидения.

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