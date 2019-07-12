Израильский стартап "вышел на тропу войны" с Илоном Маском

12 июля 2019 09:57 (UTC+04:00)

Израильская компания NSLComm намерена разместить на орбите Земли сеть спутников, которые будут раздавать широкополосный интернет и ретранслировать теле- и радиосигналы. На эти цели стартап уже собрал 16 млн долларов, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Как сообщалось ранее, первый мини-спутник, собранный специалистами NSLComm и получивший название NSL-Sat1, был выведен на орбиту в минувшую пятницу, 5 июля, ракетой-носителем "Союз 2.1 б" вместе с российским метеорологическим аппаратом "Метеор М" и 32 малыми космическими спутниками Британии, Германии, США, Таиланда, Чехии, России, Швеции, Эквадора и Эстонии.

Как ожидается, к 2021 году NSL запустит в космос 30 мини-спутников, а 2023 — еще "сотни". Компания уже заключила соглашение с компанией Amazon Web Services по предоставлению услуг связи.

Ранее о своих планах окутать Землю паутиной спутниковой сети для раздачи интернета объявил американский миллиардер Илон Маск, который уже успешно реализует данный проект.

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