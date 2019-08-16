Израильский ответ беспилотникам врага: дрон-самоубийца

Израильский производитель оборонной продукции ELTA Systems создаст "беспилотник-самоубийцу" под кодовым названием "Птица", который будет сбивать вражеские воздушные дроны., сообщает Trend со ссылкой на Mignews.com.

По данным Ynet, соответствующее необычное обновление нынешней системы "Drone Guard" будет введено в эксплуатацию в ближайшие месяцы для усиления реакции израильских военных на угрозы.

Уточняется, что "беспилотник-смертник" сможет действовать после определения траектории полета вражеского летательного аппарата. Система будет использовать не только радар, но и комбинацию оптических инструментов, которые помогают различать дроны в воздухе, если противник попытается обмануть систему с помощью воздушных шаров и других приспособлений.

Помимо сбивания вражеского БПЛА "смертником", ELTA предлагает и другие варианты, которые уже успели зарекомендовать себя. Речь идет об использовании частот блокировки или стрельбы по вражескому дрону с земли через винтовку с особым прицелом. Оружие отслеживает и фиксирует аппарат в воздухе, а затем открывает по нему огонь.

Ключевой задачей в борьбе с угрозой, которую несут беспилотники, является идентификация, поэтому новая система обеспечивает 360-градусный охват. "Птица", работающая против дронов, станет передовым обновлением Drone Guard", – сказал представитель ELTA Systems в комментарии изданию.

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