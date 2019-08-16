Израильский ответ беспилотникам врага: дрон-самоубийца

16 августа 2019 09:34 (UTC+04:00)

Израильский производитель оборонной продукции ELTA Systems создаст "беспилотник-самоубийцу" под кодовым названием "Птица", который будет сбивать вражеские воздушные дроны., сообщает Trend со ссылкой на Mignews.com.

По данным Ynet, соответствующее необычное обновление нынешней системы "Drone Guard" будет введено в эксплуатацию в ближайшие месяцы для усиления реакции израильских военных на угрозы.

Уточняется, что "беспилотник-смертник" сможет действовать после определения траектории полета вражеского летательного аппарата. Система будет использовать не только радар, но и комбинацию оптических инструментов, которые помогают различать дроны в воздухе, если противник попытается обмануть систему с помощью воздушных шаров и других приспособлений.

Помимо сбивания вражеского БПЛА "смертником", ELTA предлагает и другие варианты, которые уже успели зарекомендовать себя. Речь идет об использовании частот блокировки или стрельбы по вражескому дрону с земли через винтовку с особым прицелом. Оружие отслеживает и фиксирует аппарат в воздухе, а затем открывает по нему огонь.

Ключевой задачей в борьбе с угрозой, которую несут беспилотники, является идентификация, поэтому новая система обеспечивает 360-градусный охват. "Птица", работающая против дронов, станет передовым обновлением Drone Guard", – сказал представитель ELTA Systems в комментарии изданию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США организовали ряд встреч между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана
В мире 08:12
Facebook обновила настройки приватности для создателей сообществ в соцсети
Другие страны 15 августа 17:38
В Израиле состоялись встречи с народным писателем Чингизом Абдуллаевым (ФОТО)
Азербайджан 15 августа 10:51
Эммиграция из Израиля стремительно сокращается
Израиль 15 августа 09:36
Умерла стюардесса El Al, заразившаяся корью во время полета
Израиль 14 августа 09:41
Найдены следы завоевания древнего Иерусалима
Израиль 13 августа 10:08
Лента новостей
В Турции будет ускорено строительство АЭС
Турция 10:23
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 10:10
Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
Иран 10:09
В парке "Хан багы" в Гяндже проведен мониторинг деревьев и кустарников (ФОТО)
Общество 10:08
В Душанбе сожгли свыше 1,7 тонн наркотиков
Таджикистан 10:07
В Казахстане продолжается работа по реконструкции международного аэропорта Шымкент (Эксклюзив)
Бизнес 10:02
Объявлена дата начала предзаказа на новые Galaxy Note 10 и Note10+
ИКТ 10:00
Все хорошее – впереди: Айсель Мамедова готовится к "Новой волне" в Сочи
Звёздный мир 09:58
Золото в Азербайджане подорожало
Экономика 09:50