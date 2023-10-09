Появились кадры момента нападения ХАМАС на Израиль во время музыкального фестиваля (ВИДЕО)

БАКУ/Trend – Обнародованы кадры, на которых запечатлен момент нападения ХАМАС на Израиль во время музыкального фестиваля "Nature Party" в кибуце Раим (особая сельскохозяйственная община) на границе с сектором Газа.

Как передает в понедельник Trend, на кадрах видно, как сотни участников фестиваля бегут, а тех, кто не может убежать, избивают и расстреливают.

Отметим, что большинство участников фестиваля "Nature Party", посвященного миру, были взяты в заложники или пропали без вести, а некоторые были убиты.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние «Железные мечи».