Парламент Венесуэлы не признает итоги выборов в учредительное собрание

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы во вторник официально отказалась признавать результаты недавних выборов в национальное учредительное собрание (НУС), объявленные избирательными властями страны, а также все законодательные акты, которые могут быть приняты новым органом, передает РИА Новости.



Власти Венесуэлы заявили ранее о рекордном участии венесуэльцев в выборах в НУС: по данным национального избирательного совета, их число превысило 8 миллионов. Однако один из лидеров оппозиции губернатор штата Миранда Энрике Каприлес заявил, что власти примерно в три раза завысили число людей, проголосовавших на выборах.

Соответствующее заявление парламента о непризнании выборов было принято оппозиционным большинством, отмечает портал Universal.

При этом в ходе сессии три депутата из проправительственной фракции "Великий патриотический полюс" заявили о своем выходе из этого блока из-за имеющихся разногласий. Ими стали депутаты Эустокио Контрерас, Херман Ферре и Ивон Тельес.