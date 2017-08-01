Парламент Венесуэлы не признает итоги выборов в учредительное собрание

1 августа 2017 23:56 (UTC+04:00)

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы во вторник официально отказалась признавать результаты недавних выборов в национальное учредительное собрание (НУС), объявленные избирательными властями страны, а также все законодательные акты, которые могут быть приняты новым органом, передает РИА Новости.

Власти Венесуэлы заявили ранее о рекордном участии венесуэльцев в выборах в НУС: по данным национального избирательного совета, их число превысило 8 миллионов. Однако один из лидеров оппозиции губернатор штата Миранда Энрике Каприлес заявил, что власти примерно в три раза завысили число людей, проголосовавших на выборах.

Соответствующее заявление парламента о непризнании выборов было принято оппозиционным большинством, отмечает портал Universal.

При этом в ходе сессии три депутата из проправительственной фракции "Великий патриотический полюс" заявили о своем выходе из этого блока из-за имеющихся разногласий. Ими стали депутаты Эустокио Контрерас, Херман Ферре и Ивон Тельес.

Azernews Newspaper
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