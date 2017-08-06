МИД КНР: введение санкций против КНДР не было конечной целью международного сообщества

6 августа 2017 09:40 (UTC+04:00)

Конечной целью международного сообщества является не введение санкций в отношении КНДР, а разрешение кризиса и денуклеаризация Корейского полуострова путем переговоров, передает ТАСС. Так глава МИД КНР Ван И в воскресенье прокомментировал принятие в субботу Советом Безопасности ООН резолюции, ужесточающей санкции против КНДР.

"Санкции необходимы, но они отнюдь не являются конечной целью. Целью является возвращение к обсуждению ядерной проблемы Корейского полуострова за столом переговоров, выработка финального способа разрешения путем мирных консультаций вплоть до денуклеаризации полуострова и установления долгосрочного порядка и стабильности в регионе", - приводит слова дипломата Центральное телевидение Китая.

"По этой причине Китай надеется, что все стороны серьезным образом рассмотрят и примут предлагаемую КНР инициативу двух приостановок (ракетно-ядерной программы КНДР и военных учений США и Республики Корея). Она является наиболее эффективным и реализуемым, а также рациональным и справедливым предложением", - отметил он.

По словам главы МИД КНР, эта инициативы позволит снизить напряженность на полуострове, а также разрешить наиболее острые опасения соответствующих сторон в сфере безопасности.

Azernews Newspaper
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