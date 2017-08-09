Число пострадавших от землетрясения в Китае выросло до 32

9 августа 2017 11:14 (UTC+04:00)

Число пострадавших от сильного землетрясения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР достигло 32 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

Согласно имеющейся информации, из-за землетрясения были разрушены 142 дома, еще 1060 повреждены.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в уезде Цзинхэ в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в 07.27 по местному времени. После этого последовал ряд сильных афтершоков, магнитуда некоторых превысила 4,5.

Другое мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано около 770 афтершоков. По последним данным, жертвами землетрясения стали 13 человек, пострадали 175.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Число жертв землетрясения в Китае достигло 12 человек (Обновлено)
Другие страны 05:27
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4
Другие страны 04:25
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,5
В мире 8 августа 17:46
В Китае шесть человек погибли, 20 пропали без вести из-за схода селя
Другие страны 8 августа 10:03
В результате наводнений на северо-востоке Китая эвакуированы 188 тыс. человек
В мире 7 августа 15:17
В Китае 2018 год объявлен «Годом туризма Турции»
Турция 7 августа 14:30
Китай отверг предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Другие страны 7 августа 06:11
МИД КНР: введение санкций против КНДР не было конечной целью международного сообщества
Другие страны 6 августа 09:40
Китай выступил против новых санкций США в отношении России
В мире 4 августа 10:40
В вагоне грузового поезда на вокзале в Китае прогремел взрыв
В мире 2 августа 10:04
Поставки электроэнергии в Китай остановили из-за аварии в электросетях
В мире 1 августа 16:53
В Китае начался парад в честь основания Народной освободительной армии
Другие страны 30 июля 07:13
Трамп разочарован бездействием Китая по решению проблемы КНДР
США 30 июля 03:56
В Китае выпустили серию почтовых марок АрМИ-2017
В мире 28 июля 12:42
В Китае три человека погибли после нападения мужчины с ножом
Другие страны 27 июля 08:27
На китайском заводе произошла утечка газа
Другие страны 27 июля 07:33
В Китае около трех тысяч человек эвакуировали из-за наводнения
Другие страны 26 июля 08:56
Беларусь и Республика Корея проведут конкурс совместных научно-технических проектов
Беларусь 25 июля 15:48