Генсек ООН призвал избежать насилия в Иране

3 января 2018 21:37 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал избежать распространения насилия в Иране, где продолжаются акции протеста. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

Он сообщил, что генеральный секретарь с беспокойством следит за развитием ситуации в Исламской республике Иран. "Он призывает уважать право на мирные собрания и свободу выражения, а также к мирному проведению демонстраций. Необходимо избегать дальнейшего насилия", - сказал Хак.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

Накануне в пресс-службе сообщили, что в ООН изучают возможность контактов с властями или оппозицией Ирана для урегулирования ситуации в стране. В среду Хак сообщил, "некоторые официальные лица, в том числе руководитель аппарата (генсека ООН) будут на связи с иранскими партнерами".

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