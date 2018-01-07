В Аргентине сатанисты похитили из гроба тело младенца

7 января 2018 19:26 (UTC+04:00)

Аргентинская полиция разыскивает злоумышленников, похитивших труп младенца с кладбища в провинции Буэнос-Айрес, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в канун Рождества. Останки годовалого младенца, который скончался 10 декабря 2017 года от пневмонии, содержали на кладбище во "временном" помещении, поскольку доступных мест для похорон на тот момент не было. Спустя несколько недель после гибели ребенка родители в очередной раз пришли возложить цветы, но обнаружили, что тело исчезло из гроба.

Прокурор Ана Мария Каро, ответственная за поиски, сообщила, что власти осматривают фермы и близлежащие деревни. По ее словам, под подозрением находится местная секта, члены которой ранее были замечены за "сатанинскими ритуалами". "Мы надеемся, что наши поиски в скором времени принесут результаты", - сказала Каро.

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