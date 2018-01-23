В Эквадоре от «свиного гриппа» скончались 22 человека

23 января 2018 06:06 (UTC+04:00)

Грипп H1N1 (так называемый «свиной грипп») в Эквадоре за два месяца унес жизни 22 человек, сообщило в понедельник министерство здравоохранения южноамериканской страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, с 19 ноября по 20 января всего различные типы гриппа были выявлены почти у 500 человек, из них 441 заболел именно "свиным гриппом".

Всего число скончавшихся составляет 23 человека, из которых только один умер от последствий другого вида вируса, остальные - от "свиного гриппа".

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Azernews Newspaper
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