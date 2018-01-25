В Японском море пропало судно, на борту которого есть азербайджанцы

25 января 2018 08:44 (UTC+04:00)

Рыболовецкое судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй, сообщается РИА Новости.

Отмечается, что к месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку. На месте поисков нашли 2 спасательных жилета.

Также сообщается, что самолет Бе-200 со спасателями на борту вылетел в район поиска пропавшего судна "Восток" в Японском море.

"Сейчас на место вылетел Бе-200 для расширения района поисков. Ми-8 работает на месте, пока с воздуха ничего, кроме бытового мусора, не нашел. Но пока утверждать, что найденное – с "Востока", преждевременно. Также радиобуй прослушивается, сигнал бедствия проходит", - сказал собеседник.

Как сообщил РИА Новости источник в морских структурах, на пропавшем судне находились, в том числе, девять сахалинцев и один приморец. "В числе экипажа – уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", - добавил собеседник агентства.

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Azernews Newspaper
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