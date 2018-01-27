Новая Зеландия ведет поиск парома, на котором находились 50 человек

27 января 2018 07:09 (UTC+04:00)

Спасательные службы Кирибати и Новой Зеландии ведут поиск пропавшего в Тихом океане парома, на борту которого находились 50 человек, передает РИА Новости со ссылкой на газету New Zealand Hera

По данным издания, паром вышел из порта острова Ноноути в четверг, 18 декабря, и должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава спустя два дня. После пропажи судна местные власти начали операцию по поиску и спасению парома, на этой неделе к операции присоединились службы спасения и силы обороны Новой Зеландии.

"Мы делаем все возможное, чтобы установить местонахождение парома и пассажиров. Насколько мы пониманием, судно подверглось ремонту в части гребного вала перед отплытием. Это могло привести к проблемам с навигацией", — цитирует издание представителя координационного центра спасения Новой Зеландии.

Как сообщается, паром был оборудован высокочастотным радио, однако неизвестно, достаточно ли у судна топлива и питьевой воды для пассажиров.

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