В Южной Корее спущен на воду противолодочный фрегат нового поколения

1 февраля 2018 18:14 (UTC+04:00)

"Невидимый" противолодочный фрегат второго поколения "Тэгу" поступит на вооружение военно-морских сил (ВМС) Южной Кореи. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap News, передает ТАСС.

"Фрегат "Тэгу" построен с использованием технологии Stealth и превосходит корабли своего класса по способности обнаруживать и поражать такие цели, как надводные корабли и подводные лодки, а также по уровню противовоздушной и противоракетной обороны", - сказали представители Управления программ оборонных закупок Южной Кореи (Defense Acquisition Program Administration, DAPA).

Корабль "Тэгу" водоизмещением 2,8 тыс. тонн предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника в море. Он оборудован гибридной силовой установкой, снижающей уровень издаваемого шума и дающей возможность совершать скоростные маневры. Вооружение фрегата составляют противолодочные ракеты "Хонсанъо" ("Красная акула"), ракеты "Хэсон-2" и "Хёнму-3" класса "воздух-поверхность", орудие калибром 127 мм и зенитный артиллерийский комплекс "Phalanx". Представители DAPA добавили, что "невидимые" фрегаты класса "Тэгу" станут основной боевой единицей, осуществляющей охранение южнокорейских территориальных вод.

"Тэгу" представляет собой улучшенную версию фрегата класса "Инчхон". Его длина составляет 122 метра, максимальная скорость хода - 30 узлов (56 км/ч). Строительство корабля велось южнокорейской компанией "Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering" с 2013 года. ВМС Республики Корея планируют ввести "Тэгу" в строй во второй половине этого года после обучения экипажа и других.

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