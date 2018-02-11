Премьер Южной Кореи встретится с северокорейской делегацией

11 февраля 2018 06:05 (UTC+04:00)

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён встретится с представителями северокорейской делегации, прибывшей в страну на открытие Олимпийских игр в Пхенчхане, за обедом, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает РИА Новости.

Обед должен состояться в отеле Walker Hill на востоке Сеула, отмечается агентство.

Встреча Ли Нак Ёна и высокопоставленных представителей северокорейской делегации, в том числе председателя президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нама и сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, назначенной спецпосланником для визита, пройдет на следующий день после того, как их принял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В ходе состоявшейся в субботу встречи стороны выразили общее желание сохранить атмосферу мира и примирения на Корейском полуострове, которая началась с олимпиады в Пхенчхане, и активизировать сотрудничество и диалог Севера и Юга.

Ким Ё Чжон также передала Мун Чжэ Ину письмо от Ким Чен Ына с приглашением к южнокорейскому президенту посетить Пхеньян. Южнокорейская администрация позже заявила, что Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут "созданы условия".

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