Четыре человека были госпитализированы в Великобритании после взрыва (ОБНОВЛЕНО) (ВИДЕО, ФОТО)

26 февраля 2018 01:44 (UTC+04:00)

01:44 (GMT+4) Четыре человека были доставлены в больницы английского города Лестер после сообщений о взрыве. Об этом, как сообщает РИА Новости, сообщили в воскресенье представители больниц города.

"Мы можем подтвердить, что четыре пациента из района (где по сообщениям произошел взрыв - ред.) были направлены в Королевскую больницу в критическом состоянии. Полиция рекомендует всем избегать района взрыва", - сообщили представители трех городских медучреждений.

00:23 (GMT+4) В городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местная полиция, пишет РИА Новости.

"В 19:19 на Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

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