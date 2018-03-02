Посольство Франции в Буркина-Фасо подверглось нападению

2 марта 2018 15:54 (UTC+04:00)

Посольство Франции в столице Буркина-Фасо в Уагадугу и находящийся в этом городе Французский институт подверглись нападению, пишет дипломатическое представительство в своем аккаунте в сети Facebook, передает РИА Новости.

Ранее поступили сообщения о стрельбе и взрывах в центральной части столицы Буркина-Фасо. По данным СМИ, вооруженные люди в масках напали на охранников Генштаба. Стрельба и взрывы также были слышны в районе французского посольства.

"Посольство Франции (в Уагадугу) и Французский институт подверглись нападению. Оставайтесь там, где находитесь", — говорится в сообщении.

Как сообщил спецпосланник МИД Франции по Сахелю Жан-Марк Шатаньер в своем аккаунте в сети Twitter сообщил, в Уагадугу произошел теракт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В столице Буркина-Фасо произошел теракт
Другие страны 15:36
Во Франции почти 150 человек "заночевали" в поезде из-за снегопада
Европа 1 марта 13:12
Гонконгская байкшеринговая компания покинула французский рынок из-за нанесенного ей ущерба (ФОТО)
Китай 28 февраля 21:45
Париж обеспокоен ракетной программой Ирана
Европа 27 февраля 17:29
Париж выступил за полное выполнение иранской ядерной сделки
Ядерная программа 27 февраля 16:56
Во Франции во время стрельбы около вокзала пострадали два человека
Европа 27 февраля 16:30
Во Франции из-за аномальных холодов погибли три человека
Европа 27 февраля 12:04
Макрон посетит США в конце апреля
В мире 27 февраля 03:09
МВД Франции заявило о предотвращении двух терактов с начала года
Европа 25 февраля 15:09
Франция и Германия призвали прекратить бои в Восточной Гуте
Европа 23 февраля 21:01
Air France отложила половину дальних рейсов из Парижа из-за забастовки
Европа 21 февраля 14:31
У берегов Франции затонуло рыболовецкое судно
Европа 21 февраля 13:40
Французские эксперты прибыли в Иран для расследования причин авиакатастрофы
Общество 21 февраля 11:59
Глава МИД Франции посетит Россию и Иран, чтобы обсудить ситуацию в Сирии
Европа 20 февраля 20:17
Французские эксперты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Иране
Общество 19 февраля 12:51
Два человека погибли при обвале в горах на востоке Франции
Европа 18 февраля 23:17
У французской виолончелистки украли инструмент за 1,3 миллиона евро
Европа 16 февраля 23:57
Французская Bouygues получила в Туркменистане новые проекты
Туркменистан 15 февраля 23:48