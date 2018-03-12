При засаде боевиков на дороге Багдад-Киркук погибли десять человек

Не менее десяти иракцев стали жертвами засады террористов ИГ, устроенной на дороге Багдад-Киркук, сообщил местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности, передает РИА Новости.

"Боевики ИГ установили фальшивый КПП на участке дороги Багдад-Киркук у деревни Мафтуль и убили 10 мирных жителей", — сообщил источник.

Он добавил, что силовики окружили место происшествия и ищут нападавших террористов.

В феврале губернатор северной иракской провинции Киркук Ракан аль-Джабури рассказал РИА Новости, что "спящие" ячейки ИГ в этой провинции представляют угрозу для жителей, по ночам боевики осуществляют нападения и похищают людей.

В марте иракские ополченцы сообщили, что проводят в провинции Киркук операции совместно с федеральной полицией для ликвидации ячеек ИГ.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.

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