В Мексике в автомобиле обнаружили тела восьми человек

24 марта 2018 02:07 (UTC+04:00)

Тела восьми человек обнаружены полицией в пятницу в кузове автомобиля в мексиканском штате Мичоакан, передпет РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior.

Тела нашли в поселке Эль-Мансанильяль, на них видны следы от пуль и пыток.

При этом борта машины расписаны так называемыми "наркопосланиями", обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.

Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки — "Семья из Мичоакана" и картель "Рыцари ордена тамплиеров", которые в начале 2011 года отделились от "Семьи". Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели "Лос-Сетас" и "Халиско-Новое поколение".

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Azernews Newspaper
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