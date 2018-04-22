ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, произведенный в воскресенье террористом-смертником у центра регистрации избирателей в афганской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Террористическая атака произошла в 10:00 по местному времени в кабульском районе Дашт-е-Барчи. По последним данным в результате случившегося погиб 31 человек, более 50 человек получили ранения.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. При этом он призвал движение "Талибан" воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. Однако группировка отвергла предложение властей.

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