Число погибших в результате ДТП с автобусом на востоке Индии возросло до 27

3 мая 2018 16:26 (UTC+04:00)

Число погибших в результате ДТП с автобусом на востоке Индии возросло до 27 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

16:14 (GMT+4) По меньшей мере 12 человек погибли в результате ДТП с автобусом в штате Бихар на востоке Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел в четверг в городе Мотихари. По данным агентства, автобус перевернулся и потом загорелся.

"Ожидается, что число погибших будет расти", — сообщает агентство в Twitter. Причины происшествия не сообщаются.

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