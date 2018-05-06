В Мексике в кузове машины нашли тела девяти человек

6 мая 2018 03:38 (UTC+04:00)

Девять трупов обнаружены в субботу в кузове грузовика рядом с мексиканским городом Чильпансинго, сообщает генеральная прокуратура штата Герреро, передает РИА Новости.

По данным ведомства, хозяин машины находится в числе убитых, которые, как считает следствие, занимались торговлей различными товарами незаконного происхождения с использованием данного автомобиля.

Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели людей, которые могли быть ранее похищены в городе Тикстла неизвестными.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Мексике застрелили еще одного мэра
Другие страны 4 мая 04:45
В Мексике задержаны 119 полицейских по подозрению в различных преступлениях
Другие страны 4 мая 00:49
США разрешили восьми участникам каравана мигрантов попросить убежища в стране
США 1 мая 09:27
ДТП с 50 автомобилями произошло в Мексике (ВИДЕО)
Другие страны 29 апреля 23:07
В Мексике произошло ДТП с участием более 50 автомобилей
Другие страны 29 апреля 06:18
Мексика намерена наладить экспорт текилы в Азербайджан
Бизнес 27 апреля 17:12
Мексика хочет на треть увеличить товарооборот с Азербайджаном в этом году
Бизнес 27 апреля 13:27
Китайская компания Didi впервые вышла на мексиканский рынок
Китай 26 апреля 20:04
Пять детей пострадали при стрельбе в школе в Мексике
Другие страны 25 апреля 08:27
В Мексике десять членов одной семьи погибли в ДТП
Другие страны 24 апреля 04:05
В Мексике украли Кубок УЕФА, но вскоре нашли и вернули
Другие страны 21 апреля 03:08
США намерены продать Мексике боевые вертолеты и ракеты на $1,2 млрд
США 20 апреля 08:02
В Мексике убили еще одного главу городской администрации
Другие страны 16 апреля 04:31
Президент Мексики и вице-президент США встретятся на "Саммите Америк"
США 14 апреля 03:26
В США вынесли приговор одному из главарей мексиканского наркокартеля
США 13 апреля 07:40
В Мексике убили мэра города
Другие страны 13 апреля 05:36
Техас направит более тысячи военных на границу с Мексикой
США 10 апреля 05:32
В США нацгвардия начала выдвигаться к границе с Мексикой
США 7 апреля 08:27