Жираф убил режиссера во время съемок фильма

6 мая 2018 10:44 (UTC+04:00)

Кинорежиссер Карлос Карвальо погиб во время съемок фильма в ЮАР после нападения жирафа, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Карвальо снимал животных крупным планом на одной из местных игровых ферм, куда туристы приезжают понаблюдать за дикой природой. В какой-то момент к режиссеру ни с того ни с сего подошел жираф и ударил его с такой силой, что мужчину отбросило на несколько метров.
"Я стоял рядом с Карлосом, когда жираф внезапно качнул шеей и ударил его по голове, над ухом. Карвальо пролетел около четырех или пяти метров", - рассказал очевидец происшествия, оператор Дирк ван дер Мерв.

Режиссера отвезли в больницу Йоханнесбурга, но вскоре он скончался от полученных травм головы.

Хозяева фермы, где проходили съемки, настаивают на невиновности жирафа и утверждают, что режиссер проигнорировал правила безопасности.

Карлос Карвальо известен своими картинами о дикой природе и отмечен престижными международными премиями, в том числе каннским "Серебряным львом " и национальной наградой Африканской кинематографической академии.

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