СМИ: Ким Чен Ын мог прибыть в китайский город Далянь

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сейчас находится в городе Далянь, где, судя по всему, проводит встречу с прибывшим туда накануне на специальном самолете неким высокопоставленным пхеньянским представителем, предположительно лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило во вторник японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По этим данным, в Даляне приняты повышенные меры безопасности. Как сообщило Kyodo, в центре города через каждые несколько метров стоят полицейские. Перекрыта улица, которая предположительно ведет к месту, где остановился высокопоставленный гость. По словам местных жителей, усиленные меры безопасности приняты в городе с понедельника.

В аэропорту Даляня, передает Kyodo, замечены также самолеты, которые, как полагают, используют китайские деятели. В понедельник там были на время прекращены взлеты и посадки обычных рейсовых лайнеров. Во вторник, по данным агентства, в аэропорту приземлился самолет авиакомпании из КНДР Air Koryo. Между Далянем и аэропортами КНДР нет прямого воздушного сообщения.

Во вторник также японский телеканал TBS продемонстрировал видео, снятое местным жителем, на котором запечатлен следующий по городу кортеж в составе нескольких черных лимузинов. TBS также предполагает, что в Даляне может находиться лидер КНДР Ким Чен Ын. По некоторым данным, отмечает Kyodo, туда мог направиться и лидер КНР Си Цзиньпин. Высказываются предположения, что он примет участие в церемонии начала первого испытательного плавания построенного на верфях Даляня первого полностью китайского авианосца.

В конце марта Ким Чен Ын посетил Пекин на поезде. Эта поездка стала для него первым зарубежным визитом после прихода к власти в КНДР в декабре 2011 года. В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Ким Чен Ын пригласил его посетить Пхеньян, и китайский лидер принял это приглашение.

Предыдущий руководитель КНДР Ким Чен Ир, покойный отец нынешнего лидера страны, не пользовался авиатранспортом и передвигался исключительно по железной дороге. На своем спецпоезде он неоднократно посещал Китай, а также Россию. Однако его сын, по данным южнокорейских СМИ, уже неоднократно пользовался внутри страны самолетом.

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