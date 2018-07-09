Почти 90 человек погибли в Японии из-за ливневых дождей

9 июля 2018 06:40 (UTC+04:00)

Почти 90 человек погибли в Японии из-за ливневых дождей и вызванных ими оползней. Об этом, как сообщает ТАСС, в понедельник сообщило агентство Kyodo.

По последним данным, по крайней мере 89 человек погибли, еще 58 числятся пропавшими без вести. С рассветом понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Рекомендации об эвакуации сохраняются для почти 5 млн человек в 19 префектурах западной части страны. Почти 30 тыс. человек уже покинули свои дома и находятся в специальных эвакуационных центрах.

Из-за сложившейся ситуации наблюдаются серьезные перебои в транспортном сообщении. В первую очередь это касается автомобильных магистралей. Крупные заводы и предприятия вынуждены на неопределенный срок приостановить работу из-за значительных затоплений.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

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