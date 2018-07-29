Десять человек погибли при землетрясении в Индонезии

Десять человек погибли при мощном землетрясении на индонезийском острове Ломбок. Об этом, как предает РИА Новости, сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на агентство по ликвидации катастроф.

Что именно привело к гибели людей, не уточняется. В агентстве добавили, что еще как минимум 20 человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 средственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности - на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.

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