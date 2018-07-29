Десять человек погибли при землетрясении в Индонезии

29 июля 2018 07:32 (UTC+04:00)

Десять человек погибли при мощном землетрясении на индонезийском острове Ломбок. Об этом, как предает РИА Новости, сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на агентство по ликвидации катастроф.

Что именно привело к гибели людей, не уточняется. В агентстве добавили, что еще как минимум 20 человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 средственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности - на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.

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