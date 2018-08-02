Apple стала первой в США компанией с капитализацией в $1 трлн

Корпорация Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация в моменте превышала $1 трлн, свидетельствуют данные торгов на американской бирже NASDAQ. 2 августа акции компании подскочили до $207,05 за бумагу, пишет ТАСС.

Позднее стоимость акций компании снизилась до $206,6 на 19:48 мск. За текущий год биржевые котировки акций Apple выросли на 22%.

Согласно отчету Apple, в третьем квартале финансового года компания получила чистую прибыль в размере $11,52 млрд, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года, выручка выросла на 17%, до $53,26 млрд.

Apple превзошла ожидания. А что другие?

Компания отмечала, что это является наилучшим показателем в третьем квартале за все годы. Apple рассчитывает, что ее доходы в четвертом квартале этого года составят $60-62 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.

Помимо Apple к триллионному рубежу близка компания Amazon, которую сейчас оценивают в $870 млрд и Alphabet с капитализацией $850 млрд.

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