Apple стала первой в США компанией с капитализацией в $1 трлн

2 августа 2018 21:52 (UTC+04:00)

Корпорация Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация в моменте превышала $1 трлн, свидетельствуют данные торгов на американской бирже NASDAQ. 2 августа акции компании подскочили до $207,05 за бумагу, пишет ТАСС.

Позднее стоимость акций компании снизилась до $206,6 на 19:48 мск. За текущий год биржевые котировки акций Apple выросли на 22%.

Согласно отчету Apple, в третьем квартале финансового года компания получила чистую прибыль в размере $11,52 млрд, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года, выручка выросла на 17%, до $53,26 млрд.

Apple превзошла ожидания. А что другие?
Компания отмечала, что это является наилучшим показателем в третьем квартале за все годы. Apple рассчитывает, что ее доходы в четвертом квартале этого года составят $60-62 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.

Помимо Apple к триллионному рубежу близка компания Amazon, которую сейчас оценивают в $870 млрд и Alphabet с капитализацией $850 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Доля рынка мобильных устройств Samsung в Азербайджане снизилась
ИКТ 21 июля 11:19
Apple создаст более 70 новых эмодзи в 2018 году
В мире 16 июля 22:34
Apple представит новую версию наушников AirPods
В мире 26 июня 08:00
Доля Apple на азербайджанском рынке мобильных устройств продолжает падать
ИКТ 23 июня 12:25
Apple презентовала iOS 12‍
В мире 5 июня 02:42
Facebook передал данные пользователей производителям гаджетов
ИКТ 4 июня 11:11
Лента новостей
Тегеран и Баку планируют создать Ирано-азербайджанский центр экономического развития
Бизнес 22:57
Белый дом: Трамп направит послание Ким Чен Ыну
США 22:27
В Йемене в результате авиаудара по больнице погибли 30 человек
Арабские страны 21:08
Пашинян своими шагами в угоду Западу ставит под серьезную угрозу поддержку со стороны России - азербайджанский депутат
Политика 21:01
Совбез ООН снова не смог найти консенсус по вопросу химоружия в Сирии
В мире 20:58
В Боливии четыре человека погибли в ДТП
Другие страны 20:38
В Сингапуре состоится встреча главы МИД Турции и госсекретаря США
Турция 20:32
Земельные участки в Узбекистане можно будет изымать только после обсуждения с владельцами
Бизнес 20:21
Российская компания наладит производство тракторов в Казахстане
Бизнес 20:15