Премьер Индии призвал новое правительство Пакистана к диалогу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал письмо главе правительства Пакистана Имрану Хану, в котором призвал его к диалогу. Об этом в понедельник в ходе брифинга рассказал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, передает ТАСС.

"Индийский премьер-министр Моди написал Имрану Хану письмо, в котором он указал на необходимость старта переговоров между двумя странами", - сообщил Куреши. "Индия и Пакистан должны двигаться вперед, - отметил глава МИД. - Настало время для продолжительного и прямого диалога с Индией".

"Я хочу напомнить моему коллеге, министру иностранных дел Индии Сушме Сварадж, что мы не просто соседи, мы страны, обладающие атомным оружием. У нас есть старые нерешенные проблемы и у нас нет другого пути кроме как начать диалог", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. "У нас могут быть различные подходы и точки зрения, но мы должны начать диалог", - добавил он.

В понедельник к присяге был приведен кабинет министров нового правительства Пакистана, который утвердил премьер-министр Исламской Республики Имран Хан. Присягу приняли 15 министров и пять советников премьер-министра, в том числе глава МИД Шах Махмуд Куреши, министр обороны Первез Кхатак, министр финансов Асад Умар и другие члены кабмина.

17 августа Имран Хан был избран новым главой правительства Пакистана по итогам голосования в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) страны. Его кандидатуру поддержали 176 из 272 депутатов. Основной соперник 65-летнего Имрана Хана лидер оппозиционной партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н) Шебхаз Шариф - набрал 96 голосов.

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