В Мумбаи не менее 10 человек заблокированы в горящем высотном здании

22 августа 2018 10:07 (UTC+04:00)

Сильный пожар произошел в среду утром в одном из многоэтажных зданий на юге экономической столицы Индии - Мумбаи, сообщает РИА Новости.

Пламя вспыхнуло на 12-м этаже высотного жилого здания в районе Парел. В настоящее время на месте задействованы 14 пожарных машин. Из фотографий, размещенных очевидцами в социальных сетях, видно, как над зданием, из которого поднимаются клубы черного дыма, кружат вертолеты.

"Мы спасли несколько человек, которые не могли самостоятельно выбраться из здания и забрались на крышу, откуда мы и вызволили их при помощи крана. По нашим данным, в доме находится еще около 10 человек, которые, предположительно, блокированы в лестничных пролетах. Мы пытаемся помочь им безопасно выбраться", - сказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, к настоящему моменту данные о погибших отсутствуют. Причина пожара пока остается неизвестна.

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