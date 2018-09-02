На севере Индии 16 человек погибли из-за муссонных ливней

2 сентября 2018 19:34 (UTC+04:00)

По меньшей мере 16 человек погибли за последние сутки, еще не менее 12 получили тяжелые травмы в результате мощных ливней, обрушившихся на северный индийский штат Уттар-Прадеш, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Согласно этим данным, шесть человек стали жертвами ударов молний, остальные погибли вследствие обрушения крыш зданий, падения деревьев, а также оползней. В общей сложности из-за удара стихии в этом регионе были повреждены свыше 460 жилых домов, информирует телеканал.

В Индии с июня по середину сентября продолжается сезон муссонных дождей. Согласно официальной статистике, жертвами ливней за текущий год в стране уже стали свыше тысячи человек.

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