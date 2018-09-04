В Ираке десять человек погибли при атаке боевиков

Десять человек погибли в деревне провинции Киркук на севере Ирака в результате нападения боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Rudaw.

"Группа боевиков "Исламского государства" атаковала Абу Шахир в Киркуке в понедельник, в результате погибли 10 человек", - заявил главу сил безопасности "Асаиш" Идрис Рафаат.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за произошедшее, однако сообщается, что в регионе действуют "спящие" ячейки террористической группировки ИГ.

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