В Ираке десять человек погибли при атаке боевиков

4 сентября 2018 02:41 (UTC+04:00)

Десять человек погибли в деревне провинции Киркук на севере Ирака в результате нападения боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Rudaw.

"Группа боевиков "Исламского государства" атаковала Абу Шахир в Киркуке в понедельник, в результате погибли 10 человек", - заявил главу сил безопасности "Асаиш" Идрис Рафаат.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за произошедшее, однако сообщается, что в регионе действуют "спящие" ячейки террористической группировки ИГ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Боевики атаковали позиции сирийских войск в районе Пальмиры
Арабские страны 1 сентября 15:41
Назначена новый спецпредставитель и глава миссии ООН в Ираке
Арабские страны 1 сентября 08:56
Глава МИД Польши: ЕС старается ослабить санкции против Ирана
Европа 30 августа 17:16
Генштаб Турции сообщил о продолжении военных операций на севере Ирака
Турция 30 августа 09:12
На севере Индии боевики атаковали полицейский патруль
Другие страны 29 августа 16:08
В иракской Басре более 14 тысяч человек отравились питьевой водой
Арабские страны 27 августа 18:12
Лента новостей
Месси заявил, что был удивлен переходом Роналду в "Ювентус"
Другие страны 01:23
ГПС Азербайджана сделала заявление в связи с ДТП на ТПП "Красный мост"
Общество 00:57
Завершились соревнования по спортивному ориентированию в ВС Азербайджана (ФОТО)
Политика 00:52
В Азербайджане будет вестись реестр юридических лиц, оказывающих посредничество в трудоустройстве
Экономика 00:25
Хендерсон подписал с "Ливерпулем" командой новый контракт
Европа 3 сентября 23:46
Сальвини обсудит с Блэром проект Трансадриатического газопровода
Энергетика 3 сентября 23:13
Около 35 процентов населения Азербайджана курят
Общество 3 сентября 22:41
Азербайджанский ТЮЗ начинает юбилейный сезон
Культура 3 сентября 22:33
Azercell заботится об абонентах с ограниченными физическими фозможностями
ИКТ 3 сентября 22:19