В ЮАР около 100 человек пострадали при столкновении двух поездов

4 сентября 2018 14:40 (UTC+04:00)

Два поезда столкнулись в ЮАР, жертв нет, около ста человек пострадали, сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24, передает РИА Новости.

Как сообщает служба, столкновение произошло во вторник утром к югу от города Йоханнесбург. В результате инцидента около ста человек получили ранения легкой и средней степеней тяжести. Отмечается, что на данный момент информация о жертвах не поступала.

Как отмечает издание Citizen, жителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

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