Ким Чен Ын попросил южнокорейского эмиссара передать послание властям США

6 сентября 2018 09:16 (UTC+04:00)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын попросил спецпосланника из Южной Кореи, который встретился с ним в Пхеньяне и передал письмо от президента Мун Чжэ Ина, передать послание властям США, передает РИА Новости со ссылкой на Ренхап.

После встреч спецпосланник заявил, что Ким Чен Ын не согласен с оценкой США об отсутствии прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова. Лидер КНДР отметил, что демонтаж полигона Пхунгери практически лишил страну возможности проводить новые ядерные испытания. По его словам, международное сообщество не оценило в полной мере шаги Пхеньяна.

В то же время Ким Чен Ын заявил, что продолжает надеяться на завершение процесса урегулирования ситуации на полуострове и нормализации отношений с США до окончания президентских полномочий Дональда Трампа в январе 2021 года.

Также Ким Чен Ын добавил, что не увязывает формальное соглашение о прекращении войны на Корейском полуострове с присутствием в регионе американских войск.

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