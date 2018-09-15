На Филиппинах тайфун "Мангхут" вышел на побережье

15 сентября 2018 02:51 (UTC+04:00)

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин, сообщило Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA), передаёт РИА Новости.

"Глаз тайфуна достиг (муниципалитета — ред.) Баггао, (провинция — ред.) Кагаян", — сообщили метеорологи.

Ранее сообщалось, что из-за набирающего силу тайфуна вынуждены эвакуироваться более 800 тысяч жителей нескольких провинций Филиппин. Власти призвали находящихся в зоне тайфуна граждан укрыться в центрах эвакуации, подчеркнув, что "Мангхут" может стать причиной серьезных разрушений, а также спровоцировать наводнения и оползни.

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