Ким Чен Ын получил приглашение посетить Монголию

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил приглашение посетить с официальным визитом Монголию, об этом говорится в телеграмме на его имя от президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, передает РИА Новости.

Послание опубликовано в понедельник в центральной северокорейской газете "Нодон синмун".

Поздравив Ким Чен Ына с 70-летием дипотношений между Монголией и КНДР, Халтмаагийн Баттулга передал северокорейскому лидеру: "Я желаю, чтобы по этому случаю вы посетили нашу страну".

Дипотношения между Северной Кореей и Монголией были установлены 15 октября 1948 года. В прошлом Монголию посещал президент КНДР Ким Ир Сен — дед нынешнего северокорейского лидера.

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