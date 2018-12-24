Южнокорейские эксперты прибыли в КНДР для оценки состояния автотрассы у города Кэсон

24 декабря 2018 09:49 (UTC+04:00)

Группа из 10 южнокорейских экспертов прибыла в понедельник в КНДР для изучения состояния четырехкилометрового шоссе в районе города Кэсон. Об этом сообщает министерство транспорта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, проверка осуществляется без каких бы то ни было технических средств и носит предварительный характер. 23 декабря эксперты южнокорейского ведомства завершили трехдневное ознакомление с состоянием 100-километрового шоссе Косон - Вонсан на востоке КНДР. Сторонам позднее предстоит решить, модернизировать данный отрезок до уровня скоростного шоссе или же обычного шоссе.

26 декабря на железнодорожной станции Пханмун запланировано проведение церемонии в честь предстоящего начала работ по соединению автомобильных и железных дорог Севера и Юга.

Эксперты Южной Кореи и КНДР с 30 ноября по 18 декабря проинспектировали две основные железнодорожные ветки КНДР, идущие вдоль западного и восточного побережий страны от межкорейской границы до границ с Россией и Китаем. Специалисты изучили состояние в общей сложности 2,6 тыс. км путей.

Историческое решение о соединении автомобильных и железных дорог двух Корей было принято после того, как председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе первого за десятилетие межкорейского саммита в апреле этого года подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

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