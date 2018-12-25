Трамп назвал ФРС "единственной проблемой экономики" США

25 декабря 2018 03:44 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему страны единственной проблемой американской экономики, обвинив ее в отсутствии чувства рынка, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Единственная проблема нашей экономики - это ФРС. Они не чувствуют рынок, они не понимают необходимости торговых войн, или сильного доллара, или даже устроенного демократами "шатдауна" из-за границ. ФРС - как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что у него нет дара - он не в состоянии загнать шар в лунку!" - написал он в своем Twitter.

Трамп опубликовал это после того, как появились сообщения о том, что фьючерсы на основные фондовые индексы США в понедельник торгуются в "красной зоне" на фоне приостановки работы ряда федеральных ведомств страны (так называемый "шатдаун").

ФРС США на последнем в этом году заседании 18-19 декабря ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки. Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заемных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.

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