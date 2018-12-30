В ДРК более 590 человек заразились вирусом Эболы

30 декабря 2018 04:11 (UTC+04:00)

Количество случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 590, еще 360 человек скончались в результате заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 579 человек в стране заражены вирусом, 352 скончались.

"С начала эпидемии в общей сложности зафиксировано 593 случаев (545 подтвержденных и 48 возможных). В общей сложности скончались 360 человека, еще 203 вылечены", - говорится в заявлении ведомства.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС счел «совершенно необоснованной» высылку своего посла из Конго
Европа 28 декабря 10:07
Число заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 500 человек
Другие страны 12 декабря 02:24
Global Security: Статус ОПЕК не пострадает в результате выхода Катара из картеля
Энергетика 3 декабря 20:57
Число заразившихся лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило 400
Другие страны 25 ноября 04:36
Число жертв лихорадки Эбола в ДРК превысило 200 человек
Другие страны 11 ноября 07:01
Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с Эболой в ДРК
Другие страны 31 октября 00:49
Лента новостей
Выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Другие страны 05:06
Почти 12 тыс. мигрантов из Венесуэлы вернулись на родину при помощи властей
Другие страны 04:38
В ДРК понаблюдают за американцем, который мог заразиться вирусом Эболы
Другие страны 03:37
Трамп нашел средства для Береговой охраны в условиях прекращения работы правительства
США 03:15
Умерла актриса Джун Уитфилд
В мире 02:40
Нижняя палата парламента Италии выразила доверие кабинету по ключевому закону о бюджете
Европа 02:16
Названы лучшие сериалы года
В мире 01:49
В Париже загорелись несколько машин
Европа 01:23
В Германии задержали выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта
Европа 00:55